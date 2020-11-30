متخصصة أسرية: الزواج المبكر "اغتصاب مبُارك".. وأؤيد تغليظ عقوبته

قالت عبير سليمان، المتخصصة في العلاقات الأسرية، إنها تؤيد بقوة وبشدة إعلان الحكومة بتغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات، شاملة الأب وولي الأمر، مضيفة "هذا اغتصاب ممنهج وتجارة بالبشر، فولي الأمر شريك أصيل في التجارة بالبشر وفي مساعدة للاغتصاب الممنهج أو المبارك لطفلة من المفترض أنها في رعايته وحمايته".

وأضافت "سليمان"، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، عبر برنامجه "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة "الحدث اليوم"، أن ولي الأمر في هذه الحالة لا يقوم بجريمة فقط، بل يبدد الأمانة ولا يكون أمينا عليها، ولهذا أنا مع تغليط العقوبة وبقوة لأن هذا الشخص ليس جديرا أن يكون أبا ولا ولي أمر لطفلة لا حول لها ولا قوة.

وتابعت: "حتى إذا قالت الفتاة له إنها تريد الزواج في هذا السن من المفترض أن يرشدها ويوجهها لمخاطر ذلك، وأن يقوم باحتوائها وتربيتها تربية سليمة، مش العكس لما تقوله عايزه أتجوز ما يصدق عشان يخلص من عارها".

ويستهدف المحور التشريعى فى الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.