صاحب أغنية "أنا مش نجيب ساويرس": "مراتي بتطلب مني حاجات كتير"

قال الفنان محمد قماح، صاحب أغنية "أنا مش نجيب ساويرس"، إن فكرة الأغنية جاءت له، بسبب مناقشة مع زوجته، موضحا: "هي ليها قصة من البداية، إن المدام عندي بتطلب مني طلبات كتير.. فقولتلها: (أنا مش نجيب ساويرس علشان أجيبلك الطلبات دي كلها).. وبعدين روحت الأستوديو وعملت الأغنية".

وأضاف "قماح"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، الاثنين، أنه أرسل الأغنية إلى المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المعروف، حت يحصل على إذن منه بوضع اسمه في الأغنية، موضحا أن الأغنية أعجبت ساويرس، وعرض عليه مشاركته في إنتاجها لتظهر بطريقة أفضل أمام الجماهير، وبجودة أعلى.

وتابع صاحب أغنية "أنا مش نجيب ساويرس"، أنه تم إنتاج الأغنية في الشيخ زايد، وعُرضت على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، منذ ساعات، مؤكدا أن فكرة الأغنية في "المزيكا والحالة"، وطريقة الأداء.

ولفت إلى أن الأغنية من ألحانه، وكلمات أحمد مرزوق، وتقول: "أنتي واحدة Elegant.. بتصحي تاكلي Croissant.. عايزة حد معاة Money.. ويعيشك عيشة Funny.. ويخدك Honey Moon معاه في Paris.. ويبقى مليونير وغني.. ويعيشك في اللي نفسك تعيشي فيه... NON.. أنتي فاكراني مين يا bonbon.. أنا مش نجيب ساويرس.. Pardon".