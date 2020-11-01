تفاصيل حفل زفاف درة بالجونة.. "بفندق نجيب ساويرس والدعوات محدودة"

ساعات قليلة تفصلنا علي حفل زفاف الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد، والذي من المقرر تقديمه في مدينة الجونة.

ومن جانبه رفضت "درة" الكشف عن موعد الزفاف تحديداً، إلا أنه سيقام في الجونة خلال الأيام المقبلة .

وأكد مصدر لـ"الوطن"، أن حفل الزفاف سيكون مقتصر علي عدد محدد من الفنانين، في الفندق الخاص برجل الأعمال نجيب ساويرس، وتقوم حالياً "درة" بالتجهيزات الأخيرة من ديكورات خاصة بحفل الزفاف .

وأضاف، إن الفنانة درة اتفقت مع عدد من النجوم والنجمات على عدم مغادرة الجونة بعد حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ليتمكنوا من حضور حفل زفافها .

وفي لقاء سابق لها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc" عبرت الفنانة التونسية درة، عن عدم اهتمامها بالزواج وارتداء فستان الفرح، قائلة، "ارتديت فساتين زفاف كثيرة في الأفلام والمسلسلات، لو لبسته في الحقيقة مش هيبقى جديد عليا يعني، أنا لحد دلوقتي مقابلتش فارس أحلامي، لا قابلت فارس ولا قابلت أحلام".

وأضافت أن ارتداء فستان الفرح له طّعم ثان في الحياة ولكنه يُعد نصيبا، نافيه ما تردد عن أنها تؤجل مسألة زواجها أو ارتباطها بسبب انشغالها في الأعمال، موضحة، "ده نصيب، أنا مش معتبراه أصلا قرار عشان أجله أو لا، عمري ما تعاملت مع الموضوع ده بالطريقة دي، أول ما ييجي النصيب والشخص المناسب هتجوز طبعا".

وتابعت: "كنت مرتبطة قبل كده وانفصلت ممكن تبقى بسبب الظروف أو تكتشفي إن الشخص مش مناسب، أنا زمان كان عندي خوف من الإرتباط، بس طالما أنا محافظة على كرامتي وحياتي محدش هيقدر يخسرني حاجة، أنا مش بخاف من الخسارة بس لازم اللي هتجوزه أكون بحبه ويكون بيحبني ويكون بينا تفاهم، بس دي طلباتي، معنديش طلبات رهيبة".