افتتاح معرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

افتتح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، والقمص أبرام إيميل وكيل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالإنابة عن دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، معرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية، الذي يفتح أبوابه للجمهور من اليوم وحتى 4 ديسمبر.

وأوضح الحاج، أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيره الثقافة، وجهت بإهداء مجموعة من إصدارات الهيئة الحديثة لمكتبة الكاتدرائية، استكمالا للمكتبة التي أهدتها وزارة الثقافة للكنيسة العام الماضي.

كما بحث الحاج علي مع القمص أبرام، أوجه التعاون التي يمكن أن تقام مع مكتبة الكاتدرائية لخدمة روادها.

وضم المعرض، مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات الهيئة من نشر عام وسلاسل ومكتبة الأسرة وكتب للطفل، بالإضافة إلى الكتب الأجنبية بلغات متعددة.

جدير بالذكر، أن الموعد المقرر للافتتاح الخميس 26 نوفمبر، ولكن نظرا لسوء الأحوال الجوية بالاسكندرية، تم تأجيله أربعة أيام.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس هيئة الكتاب ومحمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة وعدد من قيادات الهيئة.وقام الحاج على بمرافقة القمص أبرام بجولة تفقدية شملت مكتبة الكاتدرائية وقاعات الدراسة والبحث واختتمت مراسم الافتتاح بتبادل الدروع والتكريم.

في سياق متصل تختتم وزارة الثقافة غدا الثلاثاء فعاليات معرض الكتاب بدار الأوبرا المصرية، افتتحته والذي وزيرة الثقافة يوم 19 نوفمبر الجاري بساحة دار الأوبرا، وذلك على مساحة 850 مترًا مربعًا، وبمشاركة 32 دار نشر وقطاعات وزارة الثقافة، ومنها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب، كما تشارك دار المعارف.

ويضم المعرض أحدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب في مختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها الهيئة، مثل سلسلة التي تبسط المجالات المختلفة للشباب كالمسرح والسينما والإبداع والفن التشكيلي وعلم العروض والفقه وعلم الأحياء وغيرها، وسلسلة "رؤية" التي تصدرها هيئة الكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف بأسعار لا تتجاوز 5 جنيهات.