هيئة الكتاب تشارك في معرض الشارقة الدولي بـ600 عنوان

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والثلاثين، والذى اُفتتح صباح اليوم بدون أي مراسم ووسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، ويستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، وذلك تحت شعار "العالم يقرأ من الشارقة".

ويضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بصالة 5 جناح 600 عنوان من العناوين التي أصدرتها هيئة الكتاب بمختلف السلاسل والمجالات الفكرية والأدبية والعلمية ومنها موسوعة وصف مصر، وحكايات الولاد والأرض، والمهنة جغرافي، ورواية الأرض لعبد الرحمن الشرقاي، ورواية الفلاح، ومسرحيات صلاح عبد الصبور، إضافة إلى كتب علي بدر خان عن فن السينما والصادرة فى ثلاثة أجزاء، وغيرها من العناوين الصادرة حديًثا عن الهيئة.

وتحتفي الشارقة اليوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020، بانطلاق الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظّمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار "العالم يقرأ من الشارقة"، ليكون جمهور الأدب والثقافة أمام فصل جديد من فصول الحدث في مركز إكسبو الشارقة.

وتعتبر الدورة 39 من المعرض دورة استثنائية لأول مرّة في تاريخه، متخذاً مختلف الإجراءات الاحترازية التي تنسجم مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت الهيئة عن تنظيم فعاليات المعرض المصاحبة (عن بعد) عبر منصتها "الشارقة تقرأ"، فيما تقدم دور النشر إصدارتها في مركز إكسبو الشارقة.

ويجمع المعرض هذا العام دور النشر من مختلف بلدان العالم، وتصدرت مشاركاتهم جمهورية مصر العربية بـ 202 دار نشر، تليها دولة الإمارات بـ 186 داراً، وجمهوية لبنان بـ93 داراً، والجمهورية العربية السورية بـ72 داراً، والمملكة العربية السعودية بـ 46 داراً. أما دور النشر الأجنبية، فتتصدرها المملكة المتحدة المشاركة بـ 39 داراً، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 29 داراً، بالإضافة لـ 13 داراً من إيطاليا، و12 داراً من فرنسا، و8 دور نشر من كندا.