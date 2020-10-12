هيئة الكتاب تصدر "امرأة العزيز" لمحمد ناصف

صدر عن الهيئة العامة للكتاب، مسرحية امرأة العزيز للكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، ضمن سلسلة الإبداع المسرحي برئاسة الدكتور محمود نسيم.

وأكد نسيم، أن المسرحية تأتى عبر مشاهد متتابعة وساخرة، وبنية مسرحية تمزج بين الحكي والتجسيد البصري، بين اللغة السردية التي تبدو، ظاهريًا، وكأنها أحادية الدلالة، واللغة الحوارية متعددة الصياغات والإيحاءات، بين الحس الهزلي والرؤية المثقلة بما هو فاجع ومأساوي في الحياة اليومية والعلاقات، بين النسج الواقعي للشخصيات وبنائها بشكل كارتوني، وكأن الكاتب يرسم لوحة طبيعية، ولكنّه يضيف إليها لمسات تحيلها إلى كاريكاتير تختلط فيه نسب الأحجام والأشكال والظلال.

وأضاف نسيم، أن ناصف يصوغ "نصه" "امرأة العزيز" الذي يحيل في استعارة موحية إلى التسمية التراثية القديمة، ولكنّه يجعلها بلعبة إسقاط دالة على امرأة أخرى وعزيز جديد.

يبدأ النص برئيس مؤسسة غادر موقعه، يكتب "بوست" على صفحته الشخصية عن متسلقٍ ما ينتحل صفة الشاعر، ويصعد درجات السلم الوظيفي بحيل وألاعيب، وينصحه ألا ينظر إلى المرآة، ولكن المسرحية تأتي نقيضًا للنصيحة، حيث تتحول هي – أيّ المسرحية – إلى مرآة تتبدى على سطحها صور مجتزأة من الواقع، كاشفة عما هو مستتر وخفي خلف سطوحه اللامعة.

الجدير بالذكر، أن ناصف صدر له عددا من المسرحيات منها أرض الله، وطلوع النهار أول الليل، ووداعا قرطبة، ونصف امرأة، والنهر، ومينا.. أمير الحياة، وحضرة صاحب البطاقة، والفلنكات .

كما فاز بعدد من الجوائز فى المسرح مثل محمد تيمور لثلاث دورات أعوام 94،98,2004 و جوائز التأليف المسرحى من المجلس الأعلى للثقافة لثلاث دورات أعوام 2000,2001,2002 وجائزة سوزان مبارك ورابطة العالم الاسلامى فى مسرح الطفل وذهبية مهرجان الإعلام العربي فى دراما الطفل، وقدمت عروضه المسرحية فى المسرح القومي والهناجر وقصور الثقافة.