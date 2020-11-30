نادية العراقية عن شيكابالا: "طول بعرض وزي القمر"

دافعت الفنانة فاتن فتحي الشهيرة باسم نادية العراقية، عن لاعب الزمالك شيكابالا، بعد حملة التنمر عليه، عقب مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي فاز بها الفريق الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد أحرزه الفهد الأسمر.

وكتبت نادية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ماله شيكابالا.. شاب أسمراني طول بعرض وزي القمر، وكل أغاني السمر تشهد له"

وكانت الجماهير وصفت شيكابالا بـ"الكلب"، فبعد انطلاق صافرة الحكم وإعلان فوز النادى الأهلي، انطلقت بعض الجماهير إلى الشارع وحملوا كلبا أسود اللون، وهتفوا ضد لاعب الزمالك، وهو ما أثار غضب المشجعين من الناديين، الذين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة.

وأثار تصرف بعض المشجعين غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وكتب حساب يحمل اسم أمير رجب: "الناس اللي عملوا كدة في منتهى قلة الأدب والذوق، وما شافوش تربية، إنت كمشجع بالنسبة للاعيبة ولا حاجة ومش في دماغهم أصلا، هم بياخدوا فلوس وإنت بتحرق دمك على الفاضي".

وتعليقا على فيديو الكلب الذي انتشر عبر فيس بوك، كتب حساب يحمل اسم ناصف فارس: "في احتفالات الجماهير بفوز الأهلى لبسوا كلب أسود تيشيرت الزمالك وهتفوا باسم شيكا، هى دى الروح؟ هى دى البطولة اللي في بيتها؟.. إحنا متضايقين على التنمر وعلى اللى بيحصل، شعور واحد زي شيكابالا دلوقتي إيه لما يشوف صورة زي دي، شعور والدته لما تشوف ده، أنتو متخيلين، لنا الله وربنا هيجيبله حقه من العيال دي، دول لازم يتجابوا ويتحاكموا واحنا مش هنسكت على موقف زي ده".

وكتب في نهاية منشوره: "الصورة من الأقصر ميدان صلاح الدين".