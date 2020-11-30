لميس الحديدي: الدولة ستدعم الزمالك

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها ستدعم وتساند نادي الزمالك، مشيرةً إلى أن هذا الأمر ليس توقعًا منها، بل حقيقة.

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" عبر شاشة "ON": "ده مش تحليل دي معلومة عندي، لأن نادي الزمالك نادي كبير، وله جماهير كثر، وهو أحد أهم قطبين بين الجماهير المصرية مشاركة مع الأهلي".

الزمالك والأهلي أهم من الاحزاب.. دول أهم حاجتين في مصر

وتابعت: "معلش أنا اسفة ناديا الزمالك والأهلي، أهم من الاحزاب، دول أهم حاجتين في مصر، وأنا متأكدة أن اتحاد الكرة والجميع، سيقدمون الدعم اللازم للجنة الجديدة المؤقتة، لأن ما يهمنا الآن هو النادي، وفريق الكرة".

وكان أيمن يونس لاعب نادي الزمالك السابق، ورئيس لجنة الكرة بالفريق، قد صرح بأن اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني متجاوبة تماما مع النادي في إجراءات قيد اللاعبين، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، موضحًا أن الأمور تمت بشكل سليم جدًا دون أي مشكلة، وتم وضع ضوابط لسداد أي متأخرات للنادي، وأرسلنا القائمة الأولى، لأن البرتغالي باتشيكو مميز للغاية، ويفهم ما يريده وما يحتاجه الفريق على وجه التحديد.

ولفت إلى أنه جرى حل مشكلة حمزة المثلوثي وحميد أحداد حتى يمكننا أن نقيدهما للمشاركة في البطولة الأفريقية، وقبل الساعة 12 من منتصف الليل سنقيدهما، وحتى الآن سجلنا 28 لاعبًا من أصل 30 لاعبًا، مشيرًا إلى خروج كاسونجو من حسابات المدير الفني البرتغالي للفريق جيمي باتشيكو، وأنه يريد أن يغير لاعبًا آخر لن أصرح باسمه الآن.

وأوضح يونس أن البعض تلقى خبر تعيينه ولجنة الكرة الجديدة بعصبية: "فيه ناس بعتوا على الموبايلات وضايقونا، لكن أغلبية جمهور الزمالك واعي ومحترم وعارف إننا ولاد النادي، إحساسنا كله لنادي الزمالك، ومن أكتر التعليقات اللي ضايقتني لما حد هددني بالأسرة، أنا مستغرب.. دي كورة".