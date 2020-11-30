‏وزير الإعلام اليمني: مجزرة الحوثي في الدريهمي جريمة حرب مكتملة

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي باستهداف منازل المواطنين في قرية القازة بمديرية الدريهمي، جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأضاف الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الاثنين، أن هذه الجريمة النكراء تندرج في سياق مسلسل الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بحق المدنيين من الأطفال والنساء، وقتلها عشرات الآلاف من المدنيين بدم بارد، في ظل صمت دولي غير مبرر.

وطالب وزير الإعلام اليمني، الأمم المتحدة والمبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث وفريق الرقابة الدولية بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والقيام بمسئولياتهم في وقف جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وكان مصدر طبي في مستشفى الدريهمي، صرح أمس الأحد بأن الميليشيات الحوثية قصفت بقذائف المدفعية قرية القازة بمديرية الدريهمي، وتسببت بمقتل سبعة مدنيين وإصابة عشرة آخرين من النساء والأطفال في حصيلة أولية، مشيرًا إلى أن حالة عدد من الجرحى حرجة للغاية من جراء إصابتهم الخطيرة التي تعرضوا لها في مناطق متفرقة من أجسادهم.