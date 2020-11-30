"الصحة": أعراض وشدة كورونا لم تتغير ولكننا أصبحنا أكثر خبرة به

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن أعراض كورونا الحالية هي نفس الأعراض التي ظهرت منذ انتشار الفيروس، مؤكدا أيضا أن شدة الفيروس لم تتغير، ولكن الذي تغير هو خبرة الأطباء أكثر بأعراضه.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن الفيروس مستجد كما يُطلق عليه، مضيفا "في البداية كنا بنحاول نجرب ونشوف ونتعلم من أخطائنا، وفي نوفمبر الحالي نفس الأعراض ونفس الشدة ولكن معدل التعليم الطبي زاد، وبقى التشخيص أسهل والعلاج أو ما يسمى ببرتوكول العلاج بقى محفوظ".

وتابع، "التعامل بقى أسهل، خلاص معدل تعلم الأطباء بقى عالي جدا في التعامل مع الحالات والبرتوكول قوي، فبقى فيه سهولة في التعامل مع الحالات"، موضحا أنه حال شعور أي مواطن بأي أعراض بسيطة، عليه الاتصال فورًا على رقم 105 التابع لوزارة الصحة والسكان، ولكن حال شعوره بأعراض متوسطة أو شديدة عليه التوجه لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وواصل، "عاوزين بس نفهم الناس إن مفيش حد عنده اشتباه يروح يجري على مستشفى العزل، مستشفى العزل دي بتكون لمن تثبت إصابته بكورونا ويتم التأكد من ذلك من خلال مسحة الـpcr"، وحال التأكد من التحاليل والإشاعات بأن هناك اشتباه بدرجة كبيرة لدى المواطن بإلاصابة بكورونا، يتم عندها إجراء مسحة له.