حسام حسني عن إصابة بعض "فناني الجونة" بكورونا: يتحملون المسؤولية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، إن شدة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ستكون مساوية لما كانت عليه في الموجة الأولى، واصفًا عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأنه "نوع من التهريج والمخاطرة بالحياة".

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "80% من إصابات كورونا، يجوز أن تعالج في المنزل، منهم 10%، قد تسوء حالتهم في اليوم الخامس أو الثامن، من الإصابة لتصبح شديدة، وعندما نطالب بالعزل فإننا نقي المجتمع، ومازال لدينا 20% من إصابات كورونا متوسطة إلى شديدة الخطورة".

وحول تزايد عدد إصابات فيروس كورونا، في صفوف الفنانين الذين حضروا الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قال: "رئاسة الوزراء سمحت ببعض التجمعات بشروط معين، وأي خرق لهذه القرارات، يقع مسؤوليته على الشخص المخالف، فقد سمحنا بتجمعات لا تزيد عن 150 فردا، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وحول اللقاح الصيني، قال الدكتور حسام حسني: "هتكلم بصفة شخصية وليس رأي علمي أو بصفتي رئيس اللجنة العلمية، وأقصد أتكلم عن ابني وزوجتي اللي حصلوا عليه، إن ابني خالط أصدقاء له مصابين بالفيروس ولم تظهر عليه أي أعراض من الإصابة، وأدعو كل المصريين الأصحاء فوق سن 18 سنة وأقل من 60 سنة أن يشاركوا في هذه التجربة لأن نهاية هذا الوباء إما في دواء شافي أو لقاح واقي".