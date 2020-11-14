في 9 نقاط.. تعرف على حسام حسني الطبيب المعالج لمحمد صلاح

أعلن اتحاد الكرة إصابة نجم فريق ليفربول محمد صلاح بفيروس كورونا، خلال زيارته للمشاركة في مباريات منتخب مصر في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية، الأمر الذي أثار القلق على لاعبنا الدولي من قبل جماهيره الكبيرة، وقامت المعامل المركزية لوزارة الصحة بإجراء مسحتين للاعب للتأكد من النتيجة إلا أن جاءت سلبية، واختارت الوزارة الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس لمتابعة حالة اللاعب، ويقدم "الوطن" فى هذا التقرير بطاقة تعريفية لدكتور المعالج لصلاح..

- الدكتور حسام حسني هو رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس بوزارة الصحة والمشرف على بروتكولات العلاج المخصصة للمصابين.

- الدكتور حسام حسني هو رئيس وحدة ضغط الدم الرئوي بكلية الطب جامعة القاهرة من عام 2019 حتى الآن.

- رئيس وحدة الصدر بمستشفى المنيل التخصصي (جامعة القاهرة) من 2012 حتى 2018.

- استشاري مناظير القصبات الليفية (التشخيصية والعلاجية) بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

- رئيس وحدة العناية المركزة التنفسية - مستشفى الصدر بالجيزة (وزارة الصحة).

- استشاري تنظير القصبات بالألياف الضوئية بمستشفى الصدر بالجيزة ومستشفى قصر العيني التعليمى الجديد.

وقال الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية، إن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، لأن معظم الرياضيين لا تظهر عليهم الأعراض ويجري اكتشاف إصابتهم بالفيروس من خلال المسحة التي تجرى لهم قبل المباريات.

عصمت: حالة صلاح ليست خطيرة

وتابع "عصمت" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، بأن حالة محمد صلاح ليست خطيرة ولا تستدعي دخول المستشفى، لأن مناعته قوية، ومعظم اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس خضعوا للبروتوكول العلاجي بالمنزل، والتزموا بالإرشادات الخاصة وتعافوا.

وأضاف مستشار منظمة الصحة العالمية: "محمد صلاح سيخضع للعزل المنزلي لمدة 10 أيام، وحالته الصحية جيدة ولا داعي للخوف"، لافتا إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.