أسرة المصري المختطف في نيجيريا تروي تفاصيل اختطافه

"عايزين ولادنا بأقصي سرعة إحنا بنموت من الرعب عليهم.. قراصنة من نيجيريا قاموا بمهاجمة ذوينا على متن مركب أثناء توجهها برحلة من نيجيريا إلى الكاميرون قاموا بخطف 10 مصريين والاستيلاء على ما كان على متن المركب من بضائع " بتلك الكلمات لخصت شقيقة سعد شوقي ضابط بحري ثاني على متن المركب اللبنانية التي تم خطف طاقمها في نيجيريا.

تروى شروق شوقي شقيقة سعد شوقي سعد 28 عاما ضابط بحري ثاني على متن المركب التفاصيل لـ"الوطن" قائلة: شقيقي وزميله كيرلس سمير مهندس بحري مقيم بمحافظة الإسكندرية كانا يعملان على متن المركب "ميلان" اللبنانية المملوكة لعدنان الكت حيث يعمل سعد على متن المركب منذ عامين ونصف حيث خرج شقيقي الذي لازال عريس جديد ساعيا على رزقه في رحلة من نيجيريا للكاميرون وكان الاتصال الأخير بيننا يوم الأربعاء الماضي بعد وصوله لميناء كوكو بنيجيريا حيث قال لنا إنهم في طريقهم إلى الكاميرون حيث كان يطمئنا عليه نظرا لسوء حالة الشبكة في الكاميرون فقال لنا لما هوصل هناك مش هعرف أكلمكم بسبب الشبكة.

و تابعت شروق: حينما جاء يوم السبت ولم يتواصل معنا قلقنا جدا عليه لأن الطريق من نيجيريا للكاميرون يومين فقط فتواصلنا مع عدنان مالك المركب الذي قام بإبلاغنا باختطاف قراصنة من نيجيريا طاقم المركب المكون من 10 أفراد ما بين ضباط ومهندسين وطهاة حيث قام القراصنة باختطاف العشرة وتركوا شخص واحد ليبلغ عدنان بخبر الاختطاف.

وعن تفاصيل الطاقم المخطوف قالت شقيقة الضابط المختطف: "2 مصريين - 3 لبنانيين - 4 هنود - 1 من الكاميرون" ونحن الآن نعيش في حالة رعب ولا نعرف مصير أولادنا.

وأوضحت أن القراصنة وفقا لرواية مالك المركب "طلبوا بفدية 2 مليون دولار ثم خفضوا المبلغ لـ 1.5 مليون دولار ثم 300 ألف دولار في سبيل إخلاء سبيل الطاقم ومنذ اختطاف المركب فقدنا كل وسائل الاتصال مع شقيقي وذهبنا لوزارة الهجرة حيث أننا أبناء محافظة الجيزة وقدمنا طلب هناك وقالوا لنا هيتحركوا ويبلغونا بالمستجدات وقبيل اختطافه كان قد تواصل مع زوجته في الثانية قبيل عصر الأربعاء الماضي ثم انقطعت الاتصالات مختتمة حديثها قائلة عدنان مالك المركب كانت كلماته الأخيرة معنا أنا بضغط على الخاطفين ليخفضوا المبلغ وفي النهاية حياة أولادنا في خطر".

وتعود التفاصيل حينما قام قراصنة من نيجيريا باختطاف 10 من أفراد طاقم مركب لبناني بينهم 2 مصريين هما "سعد شوقي ضابط ثاني وكيرلس سمير مهندس بحري"