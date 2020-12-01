3 متهمين يستعينون بطفلة لقتل "عجوز إمبابة": دخلت قبلنا عشان متشكش فينا

كانت تتردد "صفية" يوميا على والدتها المقيمة فى إمبابة، تطمئن عليها وتقضي لها طلبات المنزل، ثم تنصرف.. عادة يومية تمارسها.. ومنذ يومين لاحظت جارة والدتها وهى تتحلى بمشغولات ذهبية، فخططت لسرقة الذهب بأي طريقة كانت.

توجهت إلى منزلها، وروت لصديقتها وصديق ثالث لهما على ما شاهدته من حلي فى يد جارة والدتها، واتفقوا جميعا على الاستيلاء عليها، مستغلين فى ذلك أن الجارة طاعنة فى السن، وفي العقد التاسع من العمر.

تفتق ذهن أحدهما إلى حيلة جديدة، وهي الاستعانة بطفلة، لطرق باب الشقة، وحين تفتح لها الجارة، يتم الانقضاض عليها والاستيلاء على الذهب، ثم الانصراف سريعا من العقار.

صباح أمس الأول، توجه المتهمون إلى العقار، وانطلقت الطفلة إلى باب شقة العجوز، وطرقته، ففتحت لها السيدة، وفجأة انقضّ باقي المتهمين على السيدة، وخنقوها وتعدوا عليها بالضرب المبرح على الرأس وفي الوجه، حتى فقدت الوعي، ثم لفظت أنفاسها الأخيرة.

تمكن المتهمون الثلاثة ورابعتهم الطفلة، من الاستيلاء على مصوغات المجني عليها، وكانت عبارة عن 3 غوايش وسلسلة، ثم لاذوا بالفرار.

جيران المجني عليها اكتشفوا أن باب شقتها مفتوح، فدلفوا للداخل، بعد الطرق على الباب دون استجابة، وفوجئوا بجثتها، فأبلغوا الشرطة، والتى انتقلت إلى مكان الواقعة، وحررت محضرا بالواقعة، وأمر اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث وتحر، لكشف غموض الواقعة.

وأُخطرت النيابة العامة بالحادث، وانتقلت إلى مكان الحادث، وناظرت الجثة وما بها من إصابات، وأمرت بتشريحها، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

التحريات التى أجراها ضباط مباحث قسم شرطة إمبابه، أكدت أن مرتكبي الواقعة ابنة جارة المجني عليها بالاشتراك مع آخرين، وتم تحديد مكان تواجد المتهمة، وأُلقى القبض عليها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الحادث، بالاشتراك مع صديقتها وصديق ثالث لهما، وأقرت أنهم استعانوا بطفلة للطرق على المجني عليها، حتى لا تشك في باقي المتهمين.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، والذين اعترفوا تفصيليا بالواقعة، وأكدوا صحة ما جاء بالتحريات من ارتكابهم الواقعة بغرض السرقة، وأرشدوا عن مكان المسروقات.