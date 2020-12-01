عمرو أديب: "الناس بتبوس رئيس لجنة إدارة الزمالك في أول يوم له"

انتقد الإعلامي عمرو أديب، مصافحة المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك، للموجودين في النادي، يدًا بيد، في أثناء اليوم الأول لحضوره بالمقر، موضحا: "الناس ليه مصرّة تسلم عليه بإيديها.. وعلى فكرة فيه ناس باسته كمان".

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، اليوم الاثنين: "الرجل لم يكن مرتديا الكمامة، وجميع الموجودين صافحوه، وقبلوه، وهذا الأمر يجب أن ينتهي إلى الأبد، وليس فقط في وقت فيروس كورونا".

وحذر الإعلامي، من انتقال العدوى بين الناس بسبب هذه التصرفات، قائلا: "أنت لو جيت قولتلته حاجة.. يقولك مش هتسلم عليا ولا إية! اللي بيحصل ده خطر.. وخطر جدا كمان.. الله يكون في عونه، لأنه هيقابل النادي كله، وإحنا كمصريين بنتكلم بصوت عالي والرذاذ كتير بيطلع، وبنعرض بعض لخطر مش محتاجينه.. ولو مسلمتش أو مبوستش هيجرا إية في الدنيا.. مش محتاجين نعمل أي حاجة زيادة والرسالة توصل".

كانت وزارة الشباب والرياضة، أعلنت تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وجاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية.