مالك المركب اللبناني المختطف: الشاحن يتفاوض مع القراصنة بعد طلب فدية

قال عدنان الكت، مالك المركب اللبناني المختطف في نيجيريا، إن "قراصنة من دولة نيجيريا اختطفوا 10 من طاقم المركب مقابل فدية مليون ونصف الدولار للمقايضة على أشخاص حيث يتفاوض شاحن المركب وهي شركة من دولة الكاميرون، مع الخاطفين وإن شاء الله نوصل لحل عن قريب".

وأضاف الكت، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن من بين المخطوفين 2 من مصر وجنسيات المخطوفين كالتالي "2 من مصر - 3 لبنان - 4 الهند وواحد من دولة الكاميرون" متابعا المختطفين حاليا بولاية باليسيا بنيجيريا.

وفي سياق متصل، قال أحد أفراد أسرة المصري كيرلس سمير المختطف في نيجيريا من ضمن طاقم المركب، لـ"الوطن"، إنه يبلغ من العمر 24 عاما، وتخرج في هندسة بحرية بالأكاديمية البحرية بمحافظة الإسكندرية منذ عام، وبدأ العمل بإحدى الشركات قبل 6 أشهر وهو يعمل على متن المركب المختطف منذ 3 أشهر.

ووفقا لذوي كيرلس فالرحلة بدأت من يوم 24 نوفمبر من الكاميرون لنيجيريا وكان الاتصال الأخير له مع أفراد أسرته يوم 23 نوفمبر وكان في طريقه من نيجيريا إلى الكاميرون، وعلموا باختطافه ولا يريدون سوى عودته سليما، حيث إنهم تواصلوا مع القنصلية والخارجية كما أرسلوا فاكس سفارة مصر في لبنان، مشيرا إلى أن كيرلس كان أمامه أسبوعا ويعود لمصر.