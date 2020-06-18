برلمانية عن عودة المصريين المختطفين في ليبيا: مصر دولة كبيرة

وجهت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية، بعد نجاحهم في تحرير المصريين المختطفين في ليبيا وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وقالت النائبة، في بيان لها، إن تحرك أجهزة الدولة المعنية الحاسم بعد الفيديو المنتشر، ساهم في عودة المصريين المختطفين سالمين، لافتة إلى أن مصر دولة كبيرة وقادرة على حماية مواطنيها في أي مكان.

وأضافت أنه تم التنسيق مع حكومة الوفاق التي ضبطت المليشيا التي اختطفت المصريين، وتمت إحالتهم للتحقيق، كما أن الجيش الوطني الليبي أمن موكب تحركهم حوالي 700 كيلو متر داخل ليبيا حتى منفذ السلوم.

وأشارت النائبة إلى أن مشهد عودة المصريين سالمين يحسب لجهود الرئيس والأجهزة الأمنية، التي أكدت أن كل الخيارات متاحة لتحريرهم ومحاسبة المختطفين.