محمد صبحي: أنا ضد منع أغاني المهرجانات

قال الفنان محمد صبحي، إنه يؤيد وجهة نظر الكاتب المسرحي رشاد رشدي بعدم وجود حركة فنية في مقابل وجود نقاد فنيين، متابعا: "أنا براهن وبقولك حطلي 5 أسماء لنقاد، مع احترامي للموجودين بس مش هنلاقي غيرهم".

وأضاف "صبحي"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن النقاد كان لهم تصنيف في الماضي، حيث نجد الصحفي الناقد والناقد المهني، والناقد المسرحي، والناقد السينمائي، والناقد الدرامي، متابعا: "مكنش فيه حد ماشي بالموبايل ويقولك لامؤاخذة يا أستاذ محمد عاوز أسألك سؤال".

وواصل: "كنا زمان يكلمونا يقولولنا فلان الفلاني هيعمل معاك حوار كنا بنترعش، زي علي الراعي أو فؤاد دوارة أو راجي عنايت أو لويس عوض وغيرهم الكثير، لأننا عارفين إن كلمته ممكن تقفل المسرحية أو تخليها تكمل".

وعن رأيه في أغاني المهرجانات، قال إنه ضد منع أي شيء بشكل مبدئي، ولكن يجب توفير البديل، وإذا توفر ستختفي أغاني المهرجانات.

وتابع: "كان عندنا روض الفرج وعماد الدين وعلي الكسار والمسرحيات اللي كانوا بيأجروها وتقعد في الصالة وتقول قافية للمسرح وانحلال، كان فيه دة زمان بردو، وكان زمان فيه فرقة اسمها حسني عطار واحد عمل فرقة واقتنع أنه دمه خفيف، بس بتتقفل بعد اسبوع، عشلن جنبك 28 مسرحية في السوق، المسارح دي اتقفلت دلوقتي بسبب حريقها أو هدمها".