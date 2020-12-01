لخلافات أسرية.. سائق يقتل زوجته بطلقة نارية في سوهاج

أنهى سائق حياة زوجته بطلقة نارية في الوجه من فرد خرطوش بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج،، ولقيت مصرعها في الحال، وألقى ضباط المباحث القبض علي المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبرر فعلته بوجود خلافات مستمرة بينهما.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، اليوم، من مأمور مركز شرطة دار السلام، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول المدعوة "إيمان.ع.ا" 26 عامًا ربة منزل وتقيم بدائرة المركز "جثة هامدة" نتيجة إصابتها بطلق ناري في الوجه من الناحية اليسري.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز، وبالفحص وسؤال والدتها "نادية. ص. ن" 56 عامًا، ربة منزل وتقيم بذات الناحية، اتهمت زوج ابنتها "هشام. ش. ع" 30 عامًا، سائق ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي المذكورة وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما أدي لوفاتها، بسبب خلافات أسرية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم "روسي محلي الصنع" وبمواجهته اعترف بأرتكاب الواقعة لذات السبب، وحُرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيقات مع المتهم.