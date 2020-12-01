مصرع عامل وإصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بسوهاج

لقي عامل مصرعه بدائرة مركز شرطة البلينا، جنوب سوهاج، إثر ارتطامه بشجرة علي جانب الطريق أثناء قيادته دراجة نارية، فيما أصيب 5 أشخاص في تصادم بين سيارتين ملاكي، تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا بورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول "محمود. ا. ا" 24 عاما عامل ويقيم بناحية أولاد عليو دائرة المركز "جثة هامدة" اثر حادث دراجة نارية.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال شقيقه "حسن.ا.ا" 46 عامًا عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيادة شقيقه دراجته النارية بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بشجرة، ما أدى لوفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتبلغ لمركز شرطة سوهاج، وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الغربي، بناحية المحامدة القبلية دائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "أنور.س.ع" 47 عامًا، مدرس ويقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة ملاكي قيادة "هشام. ح. ا" 30 عاما سائق ويقيم بدائرة قسم الكوثر.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائدي السيارتين "داليا.ا.ع" 20 عامًا طالبة وتقيم بدائرة المركز و"مصطفى. م." 30 عامًا، مندوب مبيعات ويقيم بدائرة مركز أخميم، "خلود. ا. ص" 20 عاما طالبة، وتقيم بدائرة قسم أول سوهاج، وتم نقلهم لمستشفي سوهاج العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.