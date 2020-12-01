لافروف: نعتزم التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة بناء على الاحترام

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا تعتزم التعاون مع الإدارة الأمريكية المقبلة، فقط بناء على مبدأ الصدق والاحترام المتبادل والمساواة، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح لافروف في حوار مع وكالة "كازينفورم" الكازاخستانية، اليوم، أنه "سبق وقال الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين، نحن نحلل كل هذا بهدوء في النظام العملي، وسنقبل أي قرار للشعب الأمريكي وسنعمل مع أي إدارة (يختارها الشعب)".

وأشار الوزير الروسي، إلى أن موسكو بناء على وجة النظر هذه، "من حقها أن تتوقع من واشنطن الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للاعبين الدوليين الآخرين، مثل روسيا ودول أخرى".

وأكد لافروف، أن "روسيا مستعدة لأي سيناريو يمكن أن تتطور وفقه الأحداث في العالم، بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة".