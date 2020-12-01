خطوات تسجيل فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيا.. مستمرة حتى 15 ديسمبر

أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية، إحدى شركات قطاع البترول، بدء شركات الغاز الطبيعي اليوم استقبال طلبات العملاء للإبلاغ عن قراءات استهلاك الغاز الطبيعي للوحدات إلكترونيًا، بدءً من اليوم 1 ديسمبر وحتى يوم 15 ديسمبر الجاري، وبعدها لن يُسمح بتسجيل القراءات.

ونشرت الشركة وفقا للموقع الرسمي لها، أنّه يمكن سداد فاتورة الغاز الطبيعي ابتداء من يوم 6 ديسمبر حتى نهاية الشهر الحالي.

"الوطن" تستعرض في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها خطوات تسجيل فاتورة الغاز إلكترونيا.

- الدخول على موقع شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد".

- اختيار أيقونة السداد الإلكتروني الموجودة أسفل يمين الصفحة.

- إدخال القراءة الموجودة على عداد الغاز في الخانة المخصصة لقراءة العداد.

- اختيار طريقة التحصيل الإلكتروني، من خلال خدمة فوري باستخدام البطاقة الائتمانية لبنك مصر، أو من خلال خدمة المحفظة الإلكترونية التي يقدمها البنك.

دفع الفاتورة من خلال البنوك

وأضافت الشركة، أنّه جرى اتخاذ العديد من الخطوات التي تسهل على المواطن، طرق الدفع الخاصة بفواتير الغاز، حتى لا تتراكم عليه.

وأشارت الشركة، إلى أنّه من ضمن الطرق التي تم وضعها لتكون بديلا للمندوبين لتحصيل الفواتير، التعاقد مع عدد من البنوك، لتسديد فواتير الغاز من خلالها.

وأوضحت أنّه جرى الاتفاق مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، على عدة طرق إلكترونية، للتسهيل على العملاء دفع فواتير الغاز الطبيعي وهي:

- محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.

- محفظة BM من بنك مصر.

إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز

وتأتي تلك الخطوات فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حرصا على الصحة العامة، وسيتم استخدام عدة طرق ميسرة لإدخال قراءة عداد الغاز، وتسديد قيمة الفاتورة، وسيتم إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتا، وسيكتفى بالمرور للتحصيل من الخارج فقط.