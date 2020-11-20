تقرير: عقوبات أوروبية وشيكة على تركيا بسبب التنقيب عن الغاز

تحركات تركيا الاستفزازية جعلتها على وشك عقوبات أوروبية صارمة، بحسب تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، علي موقع "يوتيوب".

وذكر التقرير أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون سعي تركيا للتنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها في شرق المتوسط خلال قمتهم المقبلة في ديسمبر.

وحذرت ميركل من عقوبات صارمة حال عدم توقف تركيا عن استفزازاتها، في الوقت الذي جدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تحذير تركيا من سياستها في منطقة المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي

وأشار التقرير إلي أنه من شأن أي عقوبات أوروبية جديدة أن تعمق أزمة تركيا الاقتصادية المتفاقمة بسبب تدخلات الرئيس التركي في ليبيا وسوريا والعراق والقوقاز.

وأوضح التقرير أن رجب طيب أردوغان أنفق أموالا كثيرة على حروب خارجية استنزفت موارد الدولة وتسببت في نفور المستثمرين نظرا لضبابية مستقبل تركيا أمنيا وسياسيا وانهيار العملة التركية إلى مستويات تاريخية.

وفي سياق آخر، اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، روسيا وتركيا باتباع استراتيجية تهدف إلى تأجيج مشاعر معادية لفرنسا في إفريقيا، واستغلال نقمة ما بعد حقبة الاستعمار، خلال مقابلة نشرتها مجلة "جون أفريك" اليوم الجمعة، معتبرًا أن هذه الاستراتيجية التي تتبع ينفذها أحيانا قادة أفارقة، لكن بشكل أساسي قوى أجنبية مثل روسيا وتركيا.

وأوضح، أن روسيا وتركيا تلعبان على وتر نقمة ما بعد حقبة الاستعمار، مشيرًا إلى أن العديد من الذين يرفعون أصواتهم ويصورون مقاطع فيديو، والموجودين على وسائل الإعلام الفرانكوفونية، يرتشون من روسيا أو تركيا، مشددًا على أنه لا نقاش مع الإرهابيين" في منطقة الساحل.