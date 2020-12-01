"الشباب" تبدأ اختبارات الميسرين الجدد لمشروع البحث عن وظيفة

عقدت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب- الإدارة العامة للمشروعات" بمقرها، المقابلات الشخصية الخاصة بالمتقدمين كميسرين بمشروع نادي البحث عن وظيفة، المنفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

غدا.. اختبارات للعاملين بمديريات الجيزة والقليوبية والإسكندرية

ونفذت الاختبارات للمتقدمين من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، في اليوم الأول، على أن يتم تنفذ الاختبارات غدا للمتقدمين من العاملين بالمديريات من محافظات الجيزة والقليوبية والإسكندرية.

ومن المقرر تنفيذ تدريب لمن سيجتاز المقابلات الشخصية من المتقدمين، لتأهيله بشكل متكامل، ليصبح ضمن مجموعة الميسرين الجدد المسؤولين عن تنفيذ أندية البحث عن وظيفة في مراكز الشباب التابعة لمحافظاتهم.

ويهدف مشروع نادي البحث عن وظيفة بمراكز الشباب، إمداد الشباب بالمهارات اللازمة التي تساهم في الحصول على فرص عمل حقيقية، منها مواجهة مشكلة البطالة، وكذا دعم الفكر الإيجابي للشباب، وتحفيزهم في استغلال تلك المهارات، للحصول على فرص عمل متميزة ولائقة، إذ يتلقى المشاركين دورات تدريبية، ومادة علمية حول كيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، وكيفية البحث عن مصادر التوظيف.

حضر الاختبارات اللواء إسماعيل الفار، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ونانيس الناقوري، مدير المشروعات بالوزارة، وممثلي منظمة العمل الدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ضرورة التوسع في إقامة ملتقيات التوظيف لشباب الخريجين، مضيفا أن ملتقيات التوظيفي تأتي في إطار السياسة العامة للوزارة؛ للمساهمة في تمكين الشباب، وحل مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل متنوعة ولائقة لهم، علاوة على ترحيب الوزارة الدائم بالتعاون مع مختلف الجهات، وشركات القطاع الخاص لمواجهة مشكلة البطالة.

وكانت الوزارة قد نظمت ملتقى توظيفي مطلع الشهر الماضي، لشباب الخريجين بمحافظة الإسكندرية، لمواجهة أضرار جائحة كورونا، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من شركات القطاع الخاص، لتوفير 2000 فرصة عمل لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة.