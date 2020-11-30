الانتهاء من اختبارات تجديد التعيين لشغل وظائف قيادية بـ"مياه دمياط"

قال المهندس محمد بدوي عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط إن الشركة انتهت من اختبارات تجديد التعيين لشغل عدد من الوظائف القيادية بالشركة وفقا للموعد المحدد، وذلك باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، في ضوء مساعي الشركة لاتخاذ خطوات كبيرة ضمن آليات التحول الرقمي ووفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الشركة في تصريح صحفي، اليوم، أنه جرى اختبار تجديد تعيين 30 متقدما لعدد من الوظائف القيادية بالشركة حيث جرت الاختبارات في قاعات مجهزة ومخصصة لذلك من خلال لجنة مشكلة برئاسته وبعضوية "محمد نجيب محمود صالح" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه المنوفية، اللواء عبد الحميد حسين عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مدن القناة، والمهندس سعيد عبد العال بده رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء ،مهندس محمد صلاح عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة اسيوط والوادى الجديد .

وتمت الاختبارات في سلاسة ويسر وبدون أي تعقيدات تقنية نظرا للتجهيزات التي توفرها الشركة سواء كانت تجهيزات تقنية تتفق ومستحدثات التكنولوجيا الحديثة أو الكفاءات البشرية في مختلف الإدارات التي تؤهل الشركة لتكون ركيزة أساسية للإرتقاء وسط تحديات التكنولوجيا الحديثة والمتلاحقة.

ونفذت الشركة في وقت سابق التدريب العملي للسلامة والصحة المهنية بمحطة مياه الشرب بالعدلية، ضمن الخطة الموضوعة لتغطية جميع محطات المياه بالمحافظة بهدف تدريب العمال والفنيين على خطط الطوارىء للسيطرة على تسرب الكلور واخلاء مصاب وكيفية التعامل المهنى مع المخاطر للحفاظ على سلامتهم الشخصية وضمان إنجاز مهام عملهم بالشكل المطلوب .

عقد التدريب بإشراف العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة ومسئولى السلامة بالادارة العامة للسلامة والصحة المهنية .