"التعبئة والإحصاء": 6.2% زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي عام 2019

"النشــرة السنـويـة لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2019 ".

المقارنة بالمؤشرات العالمية : بلغت نسبة الذكور المقيدين بالماجستير عالمياً 47 % ، بينما كانت النسبة في مصر 45.2 % ، اما بالنسبة للإناث المقيدات بالماجستير عالمياً فكانت النسبة 53 % ، بينما كانت في مصر 54.8 % حيث أن اجمالي المقيدين بدرجة الماجستير عام 2019 في مصر 68810 فرد .

بلغت نسبة الذكور المقيدين بالدكتوراه عالمياً 55 % ، بينما كانت في مصر 50.7 % ، أما بالنسبة للإناث المقيدات بدرجة الدكتوراه 45% ، بينما كانت في مصر 49.3 % حيث ان اجمالي المقيدين بدرجة الدكتوراه عام 2019 في مصر 24435 فرد .

(تقديرات معهد اليونسكو للإحصاءات)

أهم مؤشرات خريجي التعليم العالي:

604.2 ألف خريج من التعليم العالي عام 2019 مقابل 568.9 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 6.2%.428.6ألف خريج من الجامعات الحكومية عام 2019 بنسبة 70.9% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 406.4 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 5.5%.28 ألف خريج من الجامعات الخاصة 2019 بنسبة 4.6% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 23.8ألف خريج عام2018 بزيادة بلغت نسبتها 17.8%، 85.8 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2019 بنسبة 14.2% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 84.5 ألف خريج عام 2018 بزيادة بلغت نسبته 1.5 %.6.6 ألاف خريجي الاكاديميات عام 2019 بنسبة 1.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي.

55.3 ألف خريجي المعاهد الفنية (حكومية ـ خاصة) عام 2019 بنسبة 9.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 47.6 ألف خريج عام 2018 بارتفاع بلغ نسبته 16.1%.

183 ألف خريج في مجال الاعمال والإدارة والقانون بنسبة 30.3% إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها الفنون والعلوم الانسانية بعدد 87 ألف خريج بنسبة 14.4% ثم مجال الصحة والرفاه

بعدد 3.8ألف خريج بنسبة 13.7%.

الدرجات العلمية العليا:200.2 الف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية ( منهم 53.4 % للدبلوم ، 34.4% للماجستير ، 12.2% للدكتوراه ) .115.6 الف درجة علمية (دبلوم - ماجستير -دكتوراه)، حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية والأجنبية عام 2019 مقابل 119.8 ألف درجة علمية عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 3.5 ٪.

العدد بالألفحقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2019 بعدد 54 ألف درجة علمية بنسبة 46.9 ٪، يليها مجال الأعمال والادارة والقانون بعدد 18.7 ألف درجة علمية بنسبة 16.2 ٪، ثم مجال الصحة والرفاه بعدد 15 ألف درجة علمية بنسبة 13%، بينما مجال الخدمات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 410 درجة علمية بنسبة 0.4٪من إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2019.

حققت جامعة عين شمس المرتبة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا الجامعات المصرية عام 2019 بعدد 9.3 ألف درجة علمية بنسبة 8.1 ٪، يليها جامعة أسيوط بعدد 9.1 ألف بنسبة 7.9 ٪ ثم جامعة الاسكندرية بعدد 7.9 ألاف درجة علمية بنسبة 6.8٪، يليها جامعة المنصورة بعدد 7.3 ألف درجة علمية بنسبة 6.3 ٪.209 درجة علمية حصل عليها المصريون من الجامعات الأجنبية بنسبة 0.2% من الإجمالي عام 2019.

حققت المانيا المرتبة الأولى بين الجامعات الأجنبية التي حصل المصريون منها على درجات علمية عـام 2019بعدد 28 درجة علمية بنسبة 13.4 ٪ يليها كندا بعدد 26 درجة علمية بنسبة 12.4 ٪ ثم اليابان بعدد 25 درجة علمية بنسبة 12.0 ٪ من الإجمالي.

بلغ إجمالي عدد الوافــدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 3185 وافـداً عام 2019 مقا بل 2863 وافداً عام 2018 بزيادة بلغ نسبتها 11.2 %.