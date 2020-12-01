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محمود مسلم

ضبط 5788 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات

تحرير 441 مخالفة لقرارات الغلق في 24 ساعة

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الوطن
10:51 ص | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
حملة مرورية

حملة مرورية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن تحرير (441) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق.

واتخذت الإجراءات القانونية قِبل (5788) سائق نقل جماعي، لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجار استمرار الحملات حرصا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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