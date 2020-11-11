ضبط 43 ألف سائق نقل جماعي غير ملتزمين بارتداء الكمامة خلال 45 يوما

كثفت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية من حملاتها لضبط غير الملتزمين بقرار ارتداء الكمامة، طبقًا للتحذيرات الطبية من الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث نجحت الحملات في ضبط 43594 سائق نقل جماعي منذ أول شهر أكتوبر الماضي.

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 30 يومًا عن تحرير 9365 مخالفة للمحال التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الداخلية الطوارئ في جميع إداراتها المختلفة، بدءًا من إعلان مجلس الوزراء بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا قرار الغلق، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 43594 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، كما ضُبطت 27497 قضية تموينية متنوعة، و724 مقهى مخالف، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وقالت مصادر، إن الوزارة كثفت من حملاتها على الأماكن التي يوجد بها ازدحام للمواطنين، مثل مواقف السيارات المختلفة، ومحطات المترو والأسواق، كما كثفت من حملاتها الأمنية علي الطرق سواء الداخلية أو الصحراوية والتي تربط بين المحافظات، للتأكد من التزام المواطنين السائقين بالتعليمات الخاصة بارتداء الكمامات الوقائية.

وتابعت المصادر بأن كل شخص يُضبط دون قمامة سيُحرر ضده محضر بالمخالفة وستُتخذ كل الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي شخص يعرض حياة المواطنين للخطر بعد ارتدائه للكمامة.

وأوضحت المصادر وضع بعض الكمائن المتحركة أعلى الكباري والطريق الدائري والمحاور، للتأكد من التزام مستقلي السيارات سواء كانوا سائقين أو مواطنين من ارتداء الكمامة، مؤكدة تكثيف الحملات على المقاهي والمحلات التي لم تلتزم بقرارات الغلق، بالإضافة إلى التفتيش عن الشيش.

وتابعت المصادر بأنه توجد حملات مكثفة على مستوى الجمهورية من قبل ضباط التموين للتفتيش على محال بيع المستلزمات الطبية، للتأكد من أن الكمامات والمطهرات التي يقومون ببيعها للمواطنين مطابقة للمواصفات وليست من مصانع "بير السلم".

وأكدت المصادر بأن أي معلومة تصل وزارة الداخلية خاصة بتصنيع كمامات مخالفة أو دون ترخيص وكذلك تعبئة المطهرات، يتم فحصها والتفتيش عن أماكنها، سواء كانت صحيحة أو ثبت من التفتيش بأنها شكوى كيدية.