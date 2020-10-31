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محمود مسلم

ضبط 2246 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في 24 ساعة

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الوطن
12:21 م | السبت 31 أكتوبر 2020
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2246 سائق نقل جماعي خالفوا قرار ارتداء الكمامة الواقية.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

كما يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.

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