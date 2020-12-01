شروط حصول 4 أفراد بالاشتراك على وحدة إسكان اجتماعي

قطع أراضي عدة، بمساحات وأسعار مختلفة، طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في عدد من المدن الجديدة، لمواجهة المتاجرة بالأراضي السكنية، بعد ارتفاع أسعار الأراضي، ومكاسب السماسرة الذين يستغلون بعض المواطنين في الحصول على الأراضي، من خلال طرح أكبر عدد من الأراضي، وقرعات جديدة واحدة تلو الأخرى.

أكثر من 12 قرعة أرض إسكان اجتماعي، أعلنت عنها وزارة الإسكان لمحدودي الدخل، تضمنت أكثر من 100 ألف قطعة أرض في مختلف المدن الجديدة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحصول على قطعة أرض، بمساحات تتراوح من 206 أمتار حتى 270 متر مربع.

أما المدة الزمنية المحددة لبناء أراضي الإسكان الاجتماعي، لا تتخطى كحد أقصى 5 سنوات.

وأتاحت وزارة الإسكان لأكثر من مواطن، الاشتراك في قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين 4 أفراد، بالإضافة إلى أن فترة التقسيط تصل لـ3 سنوات.

شروط الحصول على أراضى الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون شخصا طبيعيا مواطنا مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة).

2- ألا يقل سنه عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز.

3- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة.

4- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

5- يجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط.

6- كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الاشتراك في الحصول على قطعة واحدة، طبقا للشروط الواردة بالكراسة.

نظام السداد:

يسدد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، نقدا أو بنظام التحويل البنكي (السويفت أو ACH)، تحويل داخلي من بنك التعمير والإسكان، أو بشیك معتمد (مصرفي/ مقبول الدفع)، ويستكمل سداد الدفعة المقدمة (25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

- يسدد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، وتحرر شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يلتزم بتوقيتات البناء، وفقا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

أبرز المدن التى تضمنت أراضى إسكان اجتماعي:

- مدينة أكتوبر.

- مدينة السادات.

- مدينة العاشر من رمضان.

- المنيا الجديدة.

- الفيوم الجديدة.

- مدينة حدائق أكتوبر.

- دمياط الجديدة.

- برج العرب الجديدة.

- ملوى الجديدة.

- عدد من مدن الصعيد التي تندرج تحت مدن الجيل الرابع.