"الإسكان" تعلن أقصى مدة لبناء الأراضي بالمدن الجديدة

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قطع أراضي، بمساحات وأسعار مختلفة، فى عدد من المدن الجديدة، وذلك لمواجهة المتاجرة بالأراضي السكنية، بعد ارتفاع أسعار الأراضي، ومكاسب السماسرة الذين يستغلون بعض المواطنين، في الحصول على الأراضي، من خلال طرح أكبر عدد من الأراضي، وقرعات جديدة واحدة تلو الأخرى.

أكثر من 12 قرعة أرض إسكان اجتماعي، أعلنت عنها وزارة الإسكان لمحدودى الدخل، تضمنت أكثر من 100 ألف قطعة أرض فى مختلف المدن الجديدة، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحصول على قطعة أرض، وذلك بمساحات تتراوح من 206 أمتار وحتى 270 متر مربع.

كما أتاحت وزارة الإسكان لأكثر من مواطن، الاشتراك في قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين عن عدد 4 أفراد فى القطعة الواحدة، بالإضافة إلى أن فترة التقسيط تصل لـ3 سنوات.

المدة الزمنية المحددة لبناء أراضى الإسكان الإجتماعى:

لا تتخطى المدة الزمنية المحددة للبناء كحد أقصى عن 5 سنوات.

شروط الحصول على أراضى الإسكان الإجتماعى:

1- أن يكون شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصرى الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

2- ألا تقل سنه عن 21 عامًا فى تاريخ بدء الحجز.

3- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة.

4- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

5- يجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط.

6- كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الاشتراك فى الحصول على قطعة واحدة طبقًا للشروط الواردة بالكراسة.

نظام السداد:

يتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، ويتم السداد نقدًا أو بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH) تحويل داخلى من بنك التعمير والإسكان، أو بشیك معتمد (مصرفى / مقبول الدفع)، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

- ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقًا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

أبرز المدن التى تضمنت أراضى إسكان اجتماعى:

- مدينة أكتوبر.

- مدينة السادات.

- مدينة العاشر من رمضان.

- المنيا الجديدة.

- الفيوم الجديدة.

- مدينة حدائق اكتوبر.

- دمياط الجديدة.

- برج العرب الجديدة.

- ملوى الجديدة.

- عدد من مدن الصعيد التى تندرج تحت مدن الجيل الرابع.