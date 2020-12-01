افتتاح معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء المقبل

تفتتح إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية معرضًا فنيًا تحت عنوان: "فن البقاء في المنزل" يوم الثلاثاء المقبل، بقاعتي المعارض الغربية والشرقية بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

تأتي إقامة هذا المعرض نتيجة لما تعرّض له العالم كله منذ بدايات عام 2020 بسبب جائحة "فيروس كورونا المستجد" COVID-19، وهي محنة لم يسبق أن تعرضت الأجيال الحالية لمثلها بهذا الشكل الجمعي على مستوى العالم.

وقد أثّر الإغلاق المفروض دوليًّا، وسياسة التباعد المتبعة على كل فئات المجتمع في كافة الأنشطة المجتمعية، على الأنشطة الفنية والرياضية والاقتصادية في كل مناحي الحياة، وانعكس ذلك على الرؤى والإنتاجية الفنية واختلاف التقنيات، وكذلك أساليب العرض الحديثة لدى الفنانين في كافة أنحاء العالم.

كما أدى الإغلاق الجزئي والكلي في مختلف دول العالم إلى حثَّ الفنانين على إعادة التفكير في أعمالهم وصياغتها، بل وتجربة أعمال وتقنيات وأفكار جديدة منبثقة من تجربة العزلة والتباعد، سواء عمليًّا نتيجة عدم توافر الخامات المعتادة لهم، أو نفسيًّا نتيجة تأثير تلك الظروف على حالتهم النفسية والفكرية.

وسعى المعرض لرصد انطباعات الفنانين عن شعورهم إزاء هذه الفترة، بهدف أن يشارك بعضنا بعضًا تجاربنا ومشاعرنا خلال هذه الفترة الحرجة، حيث إن جميع الأعمال الفنية المعروضة منتجة من المنزل من إنتاج الفنان الشخصي، وذلك في المجالات الآتية: الرسم والتصوير، والتصميمات الجرافيكية، والتصوير الفوتوغرافي.

يشارك في المعرض 61 فنانًا من 8 دول، بأكثر من 180 عمل فني، منهم 43 فنان مصري، و18 فنان أجنبي من اليمن، كندا، السويد، صربيا، الولايات المتحدة الأمريكية، رومانيا، سويسرا، والنمسا.

وقد أتيح لكل فنان المشاركة بعمل واحد إلى أربعة أعمال بحد أقصى، ذلك في المقاسات المتاحة الآتية: 100×100 سم – 50×70 سم – 70×70 سم – 50×50 سم.

يستمر المعرض حتى 28 ديسمبر 2020، ماعدا أيام الجمعة. ويقام أيام السبت والعطلات الرسمية من 12:00 ظهرًا إلى 9:00 مساءً.