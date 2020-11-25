إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بـ"البرتقالي" لمناهضة العنف ضد المرأة

أضيء مبنى مكتبة الإسكندرية بالكامل باللون البرتقالي، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، تزامنا مع باقي المعالم حول العالم، في إطار حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

ويرمز اللون البرتقالي إلى مستقبل أكثر إشراقًا دون عنف، وذلك ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة التي تستمر في الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر من كل عام.

وتأتي إضافة مبنى مكتبة الإسكندرية انطلاقًا من الرسالة الفكرية التي بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة – مكتب مصر، لتحسين أوضاع المرأة ورفع الوعي العام في هذا الشأن.

وتشيرالحملة إلى أن وضع المرأة في أي مجتمع يمثل محصلة تفاعل بين العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتشابك بطريقة مركبة.

وتهدف الحملة للتأكيد أن استقرار الدول وتقدمها لا يمكن أن يتحقق، إلا من خلال مشاركة المرأة في المجال العام كفاعل وشريك أساسي من أجل بناء مستقبل جديد.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة حرصت على إنشاء برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي ليكون حاضنًا ومروجًا نشطًا للتغيير وخلق الظروف اللازمة للتحول الاجتماعي البناء القائم على احترام حقوق المرأة باعتبارها إحدى أهم دعائم المجتمع.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية، إلى تنفيذ برامج وأنشطة تهيئ بيئة أكثر دعمًا للمرأة، وتدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وكذلك من خلال إنتاج مختلف الإصدارات التي من شأنها رفع الوعي وإلقاء الضوء على مختلف قضايا المرأة.