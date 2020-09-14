محمد رياض: البساطة والتسامح سر تميز "لن أعيش في جلباب أبي"

هنأ الفنان محمد رياض، الفنانة منال سلامة، على برنامجها الجديد "حلو الكلام"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، موضحًا أنها مجتهدة جدًا في كل شئ تقوم به، كما ذكر أن الابتسامة عنده أهم بكثير من "الكلام الحلو" كونه يفرق معه جدًا، كما أن الوجه البشوش والكلمة الطيبة أفضل وأهم من الكلام الحلو.

وأضاف "رياض": "كلمة صباح الخير لو خارجة من القلب صادقة تسعدني طوال اليوم كله"، مشيرًا إلى أن هناك قيما جميلة مثل الطيبة والتسامح بشكل عام لا بد من التأكيد عليها لأن الشعب المصري يتميز بها، فالشعب يتميز بشكل عام منذ زمن بعيد يتميزون بالبساطة والطيبة والتسامح.

وتابع: "لو تعاملنا بهذه العادات والقيم الجميلة حتمًا ستكون الدنيا رائعة وجميلة"، مشيرًا إلى أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" ما زال في وجدان الناس بعد 24 عامًا من إذاعته، لافتًا إلى أن فريق العمل كان بسيطًا ومتسامحًا وهذا سر نجاحه حتى الآن ومتصدر الترند على السوشيال ميديا حتى وقتنا هذا".

وأوضح أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أظهر العادات الجميلة التي يتميز بها الشعب المصري مثل الطيبة والتسامح والقيم الجميلة، متمنيًا أن تكون الحياة بشكل عام مثلما كان فى المسلسل.

وقال الفنان محمد رياض "أحلى كلمة قالها الجمهور أني واحد من الأسرة؛ بمعنى أنك أخونا الكبير أو ابننا، واحد من الأسرة متعايش معنا ومع ظروفنا وكانت هذه الكلمات تسعدني جدًا أكثر من الإجادة في أي دور فني أقوم به في الحياة العملية".