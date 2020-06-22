ناهد رشدي: نجاح "لن أعيش في جلباب أبي" على مدار 25 عاما توفيق من الله

قالت الفنانة ناهد رشدي، إن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، كان ناجحا جدا منذ أن تم تصويره من 25 عاما، واستمرار نجاحه كل هذه الفترة، هو توفيق من عند الله سبحانه وتعالى، لافتة إلى أننا جميعنا كنا "طبيعيين ما بنمثلش، والنموذج كان ناس كتير بتتمناه".

وأضافت رشدي، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلاميات منى عبدالغني وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أن المسلسل يعرض مرتين سنويا منذ أكثر من 24 عاما، ومازال له متابعون، محدش كان يتوقع النجاح الباهر ده، وأن يحقق هذا النجاح بعد مرور كل هذه الأعوام عليه، "كنت هموت وأضحك أثناء تصوير مشهد فرح سنية والمخرج طلب أننا نتعامل بشكل طبيعي مش تمثيل، وقال لنا أنا عايز فرح طبيعي".

وتابعت، أن "الأكل في المسلسل كان طبيعي، وكان في 3 ديوك رومي، واحد منهم حنان ترك كانت جايباه، وكلنا اتفقنا ناكل منه وفعلًا كنا بناكل بجد، وأحمد توفيق قالنا مش عاوز تمثيل عاوزكم تتصرفوا بطبيعتكم ونأكل علي طبيعتنا".