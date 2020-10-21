حملات تموينية مكثفة بالمحافظات لضبط الأسواق

أكد مديرو مديريات التموين، شن حملات على الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة السلع المعروضة للمواطنين، من حيث الجودة والصلاحية، مشددين على عدم التهاون مع من يقومون بغش السلع أو عرضها، بعد انتهاء صلاحيتها.

وفي هذا الصدد وبمحافظة كفر الشيخ، ضبطت مديرية التموين، كميات كبيرة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، حيث وصلت 20000 عبوة مبيدات متنوعة، وعدد 25 برميل زنة 200 كيلو و100 شيكارة زنة 10 كيلو وعدد 12 شيكارة زنة 25 كيلو، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الضبطيات، وفي مجال السلع التموينية، تم ضبط 1000 كيلو سكر، و1104 زجاجة زيت و760 كيلو أرز و590 علبة جبنة، وتم التحفظ على المضبوطات وعرض المخالفين على النيابة.

وفي محافظة الفيوم، قامت مديرية التموين بحملة مكبرة لضبط السلع منتهية الصلاحية، وخلال الحملة تم ضبط 30 ألف قطعة سناكس منتهية الصلاحية بمركز الفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموضوع.