الصين تفوز بعقود توريد حاصلات زراعية بـ6.35 مليار دولار بمعرضها الدولي

اختتمت فعاليات معرض الصين الدولي الـ18 للتجارة الزراعية، أمس الاثنين، في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، وبلغ حجم التعاملات 41.8 مليار يوان (حوالي 6.35 مليار دولار أمريكي).

وبالتركيز على التخفيف من حدة الفقر من خلال تطوير الصناعات، اجتذب المعرض أكثر من 300 شركة زراعية رائدة، بما في ذلك أكبر شركة لتجارة المواد الغذائية في الصين (كوفكو COFCO) ومجموعة بيداهوانغ، وفقًا لوزارة الزراعة والشؤون الريفية.

كما شارك ما إجماليه 300 ألف زائر و50 مليون مشاهد في فعاليات البث المباشر، والتي أقيمت خلال المعرض حول الترويج للمنتجات الزراعية.

وقدم المعرض فعاليات أخرى، من ضمنها منتدى حول التنمية المستدامة لصناعات محددة في مناطق تخلصت من الفقر، بالإضافة إلى منتدى تنمية الريف الرقمي.

وافتتح معرض الصين الدولي الـ18 للتجارة الزراعية، ببلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، الجمعة الماضية، بمشاركة أكثر من 12 ألف شركة تعرض ما يزيد على 80 ألف نوع من المعروضات.

واستمر الحدث أربعة أيام، مستهدفاً ترويج العلامات التجارية للمنتجات الزراعية والتركيز على تخفيف حدة الفقر عبر ترويج مبيعات المنتجات الزراعية من المناطق الفقيرة، وشمل المعرض أيضا جناحا لعرض إنجازات الصين في تخفيف حدة الفقر عبر تطوير الصناعات.

وقال هان تشانغ فو، وزير الزراعة والشؤون الريفية، إن السلطات الصينية ستستغل المعرض في تقديم عرض موجز لإنجازات الصين في تخفيف حدة الفقر من خلال الصناعات الجديدة، واتجاهها بعد ذلك لبحث المزيد من الإجراءات التي تدفع النهوض الريفي، وتضمن المعرض أيضا أنشطة أخرى، تشمل منتدى حول التنمية المستدامة لصناعات معينة في المناطق التي تخلصت من الفقر، ومنتدى للتنمية الريفية الرقمية.

وسبق أن دعت منظمة شانغهاي للتعاون يوم الاثنين الماضي إلى تعميق التعاون بين أعضائها باتجاه خلق ظروف مواتية لتوسيع الاستثمارات المتبادلة وتطوير التجارة الإلكترونية.

وقال بيان مشترك صدر عقب الاجتماع التاسع عشر لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون: "تحدث رؤساء الوفود لصالح زيادة تعميق التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون من أجل خلق ظروف مواتية لتوسيع الاستثمارات المتبادلة من خلال تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وكذلك تطوير التجارة الإلكترونية، كما تحدثوا لصالح التنمية المشتركة لبرامج التفاعل المستهدفة".

كما أكد البيان على أهمية توسيع التعاون في مجال التجارة في الخدمات وإعداد وثيقة مقابلة، وشدد على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة بين الإدارات بشأن تنمية التعاون داخل منظمة شانغهاى للتعاون فى مجال الأعمال المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.

وعُقد الاجتماع التاسع عشر لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون برئاسة نائب الرئيس الهندي أم. فينكاياه نايدو، يوم الاثنين، عبر وصلة فيديو.