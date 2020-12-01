بدء احتفالية مجلس الدولة لتكريم أسماء القضاة المتوفين خلال 2019-2020
كتب:
محمد عيسى
12:07 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
احتفالية مجلس الدولة بيوم التكريم
بدأت منذ قليل احتفالية مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، تحت عنوان "يوم الوفاء والإنجاز"، لتكريم أسماء القضاة الأجلاء ممن وافتهم المنية، وانتقلوا إلى رحمة الله تعالي، خلال العام القضائي 2019-2020، وتكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام ذاته، تقديرا لما قدموه للمجلس والوطن العزيز، طوال رحلة عطائهم المديدة.
ويكرم أيضا قضاة المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.
وقال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام والمتحدث الرسمي، إن مجلس الدولة ينظم الاحتفالية تحت عنوان" الوفاء والانجاز"، لتكريم أيضا قضاة المجلس الأكثر تميزا في الانجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاحتفالية ستقام بحضور ورعاية المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الأعلي، وستشهد حضور رؤساء مجلس الدولة السابقون والنواب الأول لرئيس مجلس الدولة السابقون، والأمناء العامون السابقون للمجلس، بالإضافة إلى عدد من قضاة مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه.
وشدد "كرسوع" على ضرورة التزام جميع الحضور بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامات طوال مدة التواجد بمكان الاحتفال، حرصا من إدارة المجلس على سلامة الجميع.