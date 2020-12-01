بدء احتفالية مجلس الدولة لتكريم أسماء القضاة المتوفين خلال 2019-2020

بدأت منذ قليل احتفالية مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، تحت عنوان "يوم الوفاء والإنجاز"، لتكريم أسماء القضاة الأجلاء ممن وافتهم المنية، وانتقلوا إلى رحمة الله تعالي، خلال العام القضائي 2019-2020، وتكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام ذاته، تقديرا لما قدموه للمجلس والوطن العزيز، طوال رحلة عطائهم المديدة.

ويكرم أيضا قضاة المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.

وقال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام والمتحدث الرسمي، إن مجلس الدولة ينظم الاحتفالية تحت عنوان" الوفاء والانجاز"، لتكريم أيضا قضاة المجلس الأكثر تميزا في الانجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاحتفالية ستقام بحضور ورعاية المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الأعلي، وستشهد حضور رؤساء مجلس الدولة السابقون والنواب الأول لرئيس مجلس الدولة السابقون، والأمناء العامون السابقون للمجلس، بالإضافة إلى عدد من قضاة مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه.

وشدد "كرسوع" على ضرورة التزام جميع الحضور بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامات طوال مدة التواجد بمكان الاحتفال، حرصا من إدارة المجلس على سلامة الجميع.