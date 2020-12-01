الصحة تطلق 68 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية من اليوم

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 68 قافلة طبية مجانية، في الفترة من يوم 1 وحتى منتصف الشهر الحالي، بجميع محافظات الجمهورية.

وتأتي القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ القوافل تضم التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها الأدوية كافة، مشيرًا إلى أنّه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف مجاهد، أنّه جرى إطلاق 4 قوافل طبية اليوم، بمناطق جاليا، الأولى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ودير درنكة بمركز اسيوط، والمركز الحضري مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والقبابات مركز أطفيح محافظة الجيزة.

وجار إطلاق 10 قوافل طبية أخرى غدا، في مناطق الأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، والجراولة مركز مطروح، والفوزة مركز ادفو شرق محافظة أسوان، والـ19 لحوم مركز النوبارية محافظة البحيرة، ودبركي مركز منوف محافظة المنوفية، والأنصار مركز اهناسيا محافظة بني سويف، وبلاد المال قبلي مركز أبوتشت محافظة قنا، وقرية الزهور مركز شرق محافظة الإسكندرية، وجمصة شرق بكفر البطيخ محافظة دمياط، والجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج، على أن يستمر عمل القافلة يومين متتاليين.

ولفت إلى أنّه سيتم اطلاق قافلة طبية أُخرى يومي 3 و4 من الشهر الحالي في منطقة أبوطاحون مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، إضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أُخريين في منطقتي وادي تال - وادي غرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وأبو رواش مركز كرداسة محافظة الجيزة، يومي 4 و5 من الشهر الحالي، وسيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 5 و6 ديسمبر في مناطق العكرشة مركز الخانكة محافظة القليوبية، والتنمية مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، و جهينة الشرقية مركز جهينة محافظة سوهاج، والروبيات مركز طامية محافظة الفيوم، والناصرية مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنّه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 6 و7 ديسمبر الحالي بمنطقتي مركز طبي المحروسة حي السلام ثان محافظة القاهرة، خريت 1 مركز نصر النوبة محافظة اسوان، إضافة إلى 4 قوافل طبية أخرى بمناطق الأربعين 3 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، واليوسيفية مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، وعرب دفشو العادلي مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وطهنا محافظة المنيا، وذلك في يومي 7 و8 من الشهر ذاته.

وتابعت أنّه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 8 و9 من شهر ديسمبر في مناطق المنشاة الكبرى مركز القوصية محافظة أسيوط، والقبابات مركز أطفيح محافظة الجيزة، ووادي أبوجعدة مركز راس سدر محافظة جنوب سيناء، ومرسي حميرة - أم الخير (أبرق) مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، والكرامة مركز العريش محافظة شمال سيناء، إضافة إلى إطلاق 13 قافلة طبية أخرى في مناطق جدة مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وعلوش محافظة مطروح، والجزيرة الخضراء مركز التل الكبير محافظة الاسماعيلية.

وجار إطلاق قوافل إلى الشهامة مركز ادفو غرب محافظة اسوان، ومركز شباب جنيفة بحي الجناين محافظة السويس، وبراوة مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، وحاجر الزاويدة مركز نقادة محافظة قنا، وعبدالقادر المجزر مركز العامرية محافظة الاسكندرية، والمجابرة مركز جرجا محافظة سوهاج، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، وابوراشد مركز كفر سعد محافظة دمياط، وبلقطر الشرقية مركز ابوحمص محافظة الشرقية، وذلك يومي 9 و10 من الشهر الحالي.

وسيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 10 و11 ديسمبر بمنطقتي الحرية مركز ابوحماد محافظة الشرقية، وحدربة - حلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق ووادي مكتب - وادى الندية مركز ابورديس محافظة جنوب سيناء، وفلسطين مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، والنحارية مركز كفرالزيات محافظة الغربية، و دميانا مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والبرمبل مركز اطفيح محافظة الجيزة، وذلك يومي 11 و12 من الشهر الحالي.

وأضافت الصادق أنّه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومي 12 و13 ديسمبر الحالي في مناطق منشية المصري مركز سيدي سالم محافظة كفرالشيخ، والحرجة بالقرعان مركز البلينا محافظة سوهاج، والكينج مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وسرارة – أبورماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وقفطان الشرقية مركز سمسطا محافظة بني سويف، والونايسة مركز أطسا محافظة الفيوم، ونجع غنيم محافظة الأقصر، وشبلنجة مركز بنها محافظة القليوبية، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 13 و14 ديسمبر في مناطق الزيات مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، وأبو الريش قبلي محافظة اسوان، ومركز طبي أبو صير مركز المرج محافظة القاهرة.

كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية في مناطق الكفر الجديد مركز الرحمانية محافظة البحيرة، وكفر الصالحين مركز مغاغة محافظة المنيا، وبرانيس وحماطة - أبوغصون و وادى الجمال مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، و الشركة 2 مركز دكرنس محافظة الدقهلية، يومي 14 و15 ديسمبر الحالي.