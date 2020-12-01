"قتل صديقه وأصاب والدته" أهالي السيفا يروون تفاصيل طعن 6 أشخاص بطوخ

عمت حالة من الحزن أرجاء قرية "السيفا" بمركز طوخ، إثر طعن أحد شباب القرية، مريض نفسيا، 6 أشخاص في الشارع، ما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 4 آخرين، وقال محمود سامي أحد أهالي القرية إن القرية فقدت خيرة شبابها في هذا الحادث الأليم وهو ضياء السيد عبدالعظيم 22 عامًا طالب بكلية طب، حيث كان الجميع يشهد له بحسن الخلق والتواضع، موضحًا أن المتهم كان صديقا للمجني عليه وتعد الصداقة بينهما صداقة عمر.

وأضاف سامي أن المتهم أصاب والدته أيضًا في الحادث، وبعد إصابته لها خرج يهرول في الشارع وأصاب باقي المصابين بطعنات متفرقة بالجسد، من بينهم أيضًا محمد عبد العليم أحمد، إمام مسجد بالقرية.

الطبيب ضياء كان خيرة شباب القرية والموت خطفة في الحادث

فيما كشف شهود عيان في التحقيقات تفاصيل جديدة مؤكدين أن المتهم كان يضرب والدته وأخذت تضرخ وتستغيث بالجيران فتجمعوا، فأخذ المتهم السكين وخرج ليطعن كل من يقابله في الشارع ومنهم صديق عمره.

وكشفت التحقيقات أن المتهم خريج كلية العلوم، ويعاني من مرض نفسي منذ فترة، وسبق وأن شوهد يمشي في الشارع ويهذي بكلام غير مفهوم، وأن أسرته حاولت علاجه أكثر من مرة.

كان اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، العميد تامر موسى، بتعدي مريض نفسي على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.

وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين تعدي مريض نفسيا يدعى "أحمد.ج" على كلا من محمد عبد العليم أحمد 60 عامًا، عامل، توفى فور وصوله مستشفى الجامعة، وضياء السيد عبدالعظيم، 22 عامًا طالب بكلية طب توفى هو الأخر متأثرا بإصابته، فيما أصيب كلا من منصور علي متولي القزاز وأشرف إبراهيم عطالله بإصابات خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الجامعة في حالة خطرة، كما جرى نقل الاثنان الأخران إلى إحدى المستشفيات الخاصة للعلاج.

وانتقل مدير الأمن القليوبية إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين وأمر بتوفير الرعاية الطبيه لهم فورا، فيما جرى القبض على المتهم والسيطرة عليه وجارى العرض على النيابة للتحقيق.