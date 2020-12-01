عاجل.. النيابة توجه تهمة التصوير دون تصريح لـ سلمي الشيمي والمصور

وجّهت النيابة العامة، تهمة التصوير دون تصريح من هيئة الآثار، للموديل سلمى الشيمي ومصورها، على خلفية التصوير داخل منطقة هرم سقارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لفتاة تدعى سلمى الشيمي، وهي ترتدي زيًا فرعونيًا بجوار هرم "زوسر" المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بمنطقة البدرشين، وبعض المعالم الأثرية المحيطة به.

وأحدثت جلسة التصوير ضجة كبيرة، نظرًا لما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"الابتذال الذي لا يليق بواحدة من أهم المناطق الأثرية، وأكثرها تقديسًا عند المصري القديم".

وتقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، ببلاغ إلكتروني، للنائب العام، يطلب فيه التحقيق مع سلمى الشيمي، قال فيه، إنّ ما فعلته المشكو في حقها، إهانة للدولة المصرية بكاملها وتهكمًا على الحضارة المصرية، يستوجب المساءلة القانونية، حتى يكون العقاب ردع لكل من تسول له نفسه النيل من مصر وحضارتها، وردع خاص للمعروض ضدها على ما اقترفته من جرم".

وكانت أجهزة الأمن باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، حددت مكان وجود المتهمة، وانطلقت مأموريات استهدفتها، وألقت القبض عليها، وجرى ضبط مصور الفوتوسيشن، بعد استهدافه في منزله بحلوان، واعترفا بأنّهما دخلا المنطقة الأثرية بعد دفع 1500 جنيه لـ4 أفراد من الأمن و4 موظفين، جرى تحديدهم وضبطهم، وترحيلهم صباح اليوم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم.