تسليم عقود مشروعات تنمية المجتمع بتكلفة 52 مليون جنيه في أسيوط

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تسليم عقود مشروعات "إتفاقية الحد من الهجرة غير النظامية" اليوم، لعدد 29 جمعية أهلية بمحافظة أسيوط بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه لمشروعات تنمية المجتمع والتدريب ضمن برامج ومشروعات يجري تنفيذها بمبلغ 107 ملايين جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك بحضور محمد سلطان، مدير المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورميح عبد الحسيب، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بالمحافظة، والعميد أركان حرب محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي الجمعيات الاهلية بالمحافظة.

بدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم كلمة لمدير المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات للتعريف باتفاقية الحد من الهجرة غير النظامية وأبرز مشروعاتها بالمحافظة وطرق التنفيذ من خلال الجهات الشريكة ثم تسليم عقود المشروعات للجمعيات الشريكة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – دعمه الكامل لتنفيذ مشروعات معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وفقًا للاتفاقيات التي تم توقيعها في مجال البنية الأساسية والأشغال العامة بإجمالي مبلغ 55 مليون و500 ألف جنيه ومجال تنمية المجتمع بمبلغ 35 مليون جنيه في 4 قطاعات هي محو الأمية ورياض الأطفال وقطاع البيئة وقطاع الصحة بالإضافة إلى مجال تحسين فرص التشغيل بمبلغ 17 مليون جنيه.

وأصدر تعليمات لمسئولي التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعمل تقارير شهرية للموقف التنفيذي للمشروعات بالقرى والمراكز ومعدلات تنفيذ كل جمعية على أرض الواقع وفقًا للخطة الزمنية والمستهدف لكل جمعية مع تفعيل المتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات لتحقيق أقصى استفادة منها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين وتمكين الفئات المستهدفة للاستفادة من الخدمات ذات الجودة بالمجتمعات المحلية مؤكدًا على الدور الذي توليه الدولة في تنمية وتطوير الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين مشيرًا إلى تضافر جميع جهود المحافظة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنمية الصعيد.