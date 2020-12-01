مظاهرات طلابية في الجامعة الأمريكية اعتراضا على زيادة المصروفات

نظم طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقفة احتجاجية أمام إحدى بوابات الجامعة، بعد احتجاجات الطلاب، نتيجة رفض الجامعة عودة الدراسة في الجامعة والاكتفاء بالدراسة أون لاين، رغم تأكيد أساتذة الجامعة ضرورة عودة الدراسة، مؤكدين عدم وجود دراسة فعليه تتناسب مع ارتفاع قيمة زيادة المصروفات 11% .

وقال الطالب أحمد سعيد، رئيس اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الاحتاجات للطلاب سلمية، وتأتي اعتراضا على سياسات الجامعة في تطبيق التعليم عن بعد، وعدم جودته بما يتناسب مع الزيادة التي أقرتها الجامعة العام الجاري بنسبة 11%، موضحا:" احنا عاملين وقفة بسبب أن الجودة التعليمية في الجامعة غير متوافقة مع المصروفات الدراسية".

وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن أهم أسباب الاحتجاجات ترجع لعدم وجود الجودة التعليمية المقدمة للطلاب خلال منذ بدء العام الدراسي الجديد، موضحاَ أن 7% من الطلاب مصرح بنزولهم الجامعة، للتعامل في الكورسات العلمية والسكاشن والمعامل و الاستديويهات، وباقي الطلاب يدرسون أون لاين، موضحا أن التعليم عن بعد غير جيد.

وتابع الطالب: "هناك مشكلات عدة، وقصور في تطبيق التعليم عن بعد، تتمثل في طريقة تجميع الدرجات الخاصة بالطلاب، وكل ما هو له علاقة بالتواصل بين الطلاب مع الأساتذة وغيرها".

من جانبه، علق مصدر مسؤول بالجامعة الأمريكية، أن الأخيرة بصدد إصدرا بيانا توضيحيا جملة و تفصيلا للاحتجاجات الخاصة بالطلاب، موضحا ان نظام التعليم في الجامعة من أقوى النظم التعليمية الموجودة في مصر.

وأشار المصدر إلى أن الجامعة تتميز بإمكانياتها القوية والمجهزة، وفقا لأحدث النظم العاليمة في تقديم الخدمة التعليمية، منوها إلى أن التعليم عن بعد نظام متبع بمختلف دول العالم، وتم التوسع به بعد ظهور أزمة كورونا، مؤكدا أن نظام التعليم عن بعد مكلف جدا، بخلاف الآخر "وجها لوجه".