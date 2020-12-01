محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ محطات مياه الشرب في أوسيم ومنشأة القناطر

خلال جولة استغرقت 6 ساعات، حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة الميدانية لنسب تنفيذ الأعمال بمشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها، بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 575 مليون جنيه، للوقوف على ما تم إنجازه، والجدول الزمني المحدد للأعمال، لما لتلك المشروعات من أهمية حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وعقد محافظ الجيزة اجتماعا موسعا داخل مقر مشروع محطة مياه الشرب "القيراطيين" بمركز أوسيم لإزالة أي عقبات قد تواجه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والشركة المنفذة للعمل على حلها.

وأكد المحافظ أنّ المشروع يعد مطلبا مهما للمواطنين، وتبلغ طاقته الاستعابية للمرحلتين 120 ألف م 3، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى له بطاقة استيعابية 60 ألف م3 نهاية مارس المقبل، والتي ستساهم بدورها في تحسين مستوى ضغوط المياه في عدد من القطاعات التي تعاني بمركز أوسيم.

وتفقد محافظ الجيزة مشروع مأخذ ومحطة مياه الشرب بمنشأة القناطر، مشدداعلى ضرورة تكثيف الأعمال وتحقيق معدلات إنجاز أعلى لسرعة الانتهاء من المشروع، الذي تبلغ الطاقة الاستيعابية 80 ألف م3/يوم ويقام على مرحلتين بتكلفة إجمالية 210 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لها بطاقة استيعابية 40 ألف م3 نهاية مارس المقبل.

ولفت إلى أنّ المحافظة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لما لها من أهمية حيوية للمواطنين، مؤكدا تذليل العقبات بما يضمن إنهاء المشروعات في أقصي فترة ممكنة، لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وحرص المحافظ على تفقد الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لمحطتي القيراطين ومنشأة القناطر، مشيدا بالتعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة ووزارة الإسكان، والذي أسفر عن زيادة كميات المياه التي جرى إضافتها من خلال المشروعات الجديدة والتوسعات خلال عامين لنحو 350 م3، بتكلفة 3 مليارات جنيه، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة مياه جزيرة الدهب وتوسعات محطات مياه أطفيح والصف العياط والحوامدية وامبابة.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، اللواء علاء بدران السكرتير العام، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، والمهندس محمد عبدالعظيم الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق، والمهندس أحمد هجرس مدير إدارة نظم المعلومات بشركة الكهرباء، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وفرج عبدالعاطي رئيس مركز أوسيم.