صور.. افتتاح مدرسة "تواصل" باسطبل عنتر: تستوعب 500 طالب

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، افتتاح مدرسة تواصل للتعليم المجتمعي باسطبل عنتر والتي أقامتها جمعية تواصل بالتعاون مع عدد من المؤسسات.

أشاد محافظ القاهرة بدور المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في تنفيذ المخططات التنموية للمحافظة، مشيرا إلى أن المدرسة ستساهم في حل مشكلة التسرب من التعليم وإيجاد فرصة عمل لسكان عزبة خيرالله، وتستهدف المدرسة زيادة عدد المستفيدين من الخدمات التعليمية للجمعية من 180 طالب إلى ما يقرب من 500 طالب، وتضم المدرسة 10 فصول دراسية 2 لرياض الأطفال و8 ابتدائي ومعمل حاسب آلي مؤهل للاعتمادات من الهيئات المانحة للشهادات العالمية بما يحقق النفع للطلاب وشباب المنطقة، بالإضافة إلى مطبخ ومطعم لتغذية الطلبة والعاملين.

وأشار إلى وجود مسرح تواصل داخل المدرسة وهو مجهز بسعة 100 كرسي ويعد منارة للفنون والثقافة في عزبة خيرالله حيث يستخدم لتدريب الطلاب على العروض الفنية والثقافية والاستعراضية وتقديم العروض للجمهور، بجانب معمل علوم ومكتبة ليستفيد منها طلبة المدرسة، وقاعة تدريب واجتماعات تضم أنشطة حرفية "النجارة، النحاس، التفصيل، الخياطة، التطريز، الكروشيه، الخيامية، المنسج، تطريز بالخرز، المكرمية، الابوكسى" وأنشطة فنية من أكروبات، أكروبات هوائية، كورال، إيقاع، فلكلور، تمثيل، وملعب رياضي لتفريغ طاقات طلاب المدرسة وإتاحة الملعب لشباب المنطقة عقب اليوم الدراسي.

وأوضح أن المدرسة تضم مركز تدريب حرفي لشباب المنطقة وسيدات عزبة خيرالله وإسطبل عنتر ودار السلام والمقطم لتدريبهم على الحرف اليدوية لزيادة دخلهم، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل من أهالي المنطقة في وظائف دائمة بالجمعية، فضلا عن تجهيزات لاستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة ومحطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 كيلو وات لإمدادها بالطاقة اللازمة للتشغيل مع الحفاظ على البيئة المحيطة والاستفادة من الموارد الطبيعية لغرس مفاهيم الاستدامة البيئية للطلاب، بالإضافة إلى مسطح أخضر لزراعة سطح المدرسة لتدريب الطلاب على أعمال البستنة ولتقليل التلوث والحفاظ علي البيئة.

شهد الحفل المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ومديري مديريتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم ورئيس حي مصر القديمة.