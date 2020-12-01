بالأرقام.. انخفاض عدد سكان إيطاليا وارتفاعه بمصر في ظل تفشي كورونا

أفادت صحيفة "الماسجيرو" الإيطالية، أن عدد سكان إيطاليا تراجع الى 59،991،186 في أحدث مسح سكاني، مضيفة أنه لم يتم الأخذ في الاعتبار الموجة الثانية من وباء كورونا، والتي تسببت في ارتفاع عدد الوفيات وتراجع عدد السكان.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع حدوث انخفاض إضافي في المواليد لشهر ديسمبر، وهناك نقص في الحمل حدث في شهر مارس، وفي نهاية العام، سيصل عدد المواليد إلى 408 آلاف نسمة مقابل 420 ألفًا في 2019، ومن المتوقع أن يتراجع في 2021 إلى 391 ألفًا.

وتشير البيانات إلى أن عدد سكان إيطاليا وصل إلى 50 مليون نسمة في عام 1959، ثم استمر العدد في النمو مدفوعًا أولاً بإطالة متوسط العمر نتيجة ارتفاع معد الرفاهية والتقدم الطبي، ثم إلى حد ما أيضًا بسبب الهجرة.

ثم وصل عدد السكان إلى 60 مليونًا في نهاية عام 2013، وفي بداية عام 2015 إلى 60.8 مليون، ثم بدأ انخفاض واضح إلى حد ما على عكس بقية الدول الأوروبية.

ونما عدد السكان في إسبانيا وفرنسا بنحو نصف مليون وفي ألمانيا بنحو مليوني شخص، مع موجة الهجرة التي حدثت منذ 5 سنوات نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط.

وبالمقارنة مع مصر فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن وصول عدد سكان مصر يوم الاثنين إلى 101 مليون و265 ألفًا و178 نسمة، وبلغت الزيادة نحو مليون وربع المليون نسمة خلال مدة لم تتجاوز 9 أشهر و20 يومًا.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قد أعلن عن وصول عدد السكان في مصر إلى 100 مليون نسمة في 11 فبراير 2020.

بموزاة ذلك، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريحات صحفية، إن الزيادة السكانية وضبط معدلات النمو السكاني أمر في غاية الأهمية، مضيفة أن الحكومة تستهدف الوصول الى معدل 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030. وأوضحت أن الرقم الحالي هو 3.4 طفل لكل سيدة.