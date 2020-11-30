"اقتصادية النواب" عن الزيادة السكانية: يجب توعية الأسر لتغيير التقاليد

حذر الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من خطورة المشكلة السكانية على خطط التنمية الاقتصادية ومستقبل الأجيال القادمة، مؤكداً أن استمرار هذه المشكلة في مصر ينذر بعواقب وخيمة ومشكلات صعبة على عوائد التنمية والمشروعات القومية الكبرى الزراعية والصناعية ومشروعات البنية الأساسية التي نفذتها مصر خلال الـ6 سنوات الماضية.

وقال "عبد الحميد"، في بيان له، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نجحت بصورة كبيرة وملموسة في تنفيذ تكليفات وفكر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف القطاعات، إلا فيما يتعلق بمواجهة المشكلة السكانية التي تمثل قنبلة تهدد الحاضر والمستقبل وتلتهم الأخضر واليابس وهو ما يتطلب ضرورة الحد منها ومواجهتها، مشيرا إلى أنه بقياس النسبة العددية للمشكلة السكانية فعدد السكان سيتضاعف خلال الثلاثين عاما المقبلة ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2050 إلى نحو 194 مليون مواطن.

وأضاف أن مواجهة المشكلة السكانية تتطلب التفكير لوضع حلول غير تقليدية من خلال تفعيل استراتيجية موسعة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة لتوعية الأسر المصرية بهذه الخطورة ولتغيير ما هو داخل العقول من معتقدات بالية وعادات وتقاليد ومفاهيم خاطئة مطالبا بتوجيه خطاب واضح للقرى الأكثر فقرا ومحافظات ومدن وقرى صعيد مصر.

وتابع "عبدالحميد"، "لاتزال هناك بعض الأسر المصرية تعتبر أن زيادة الأبناء وسيلة للرزق وكلما تتزايد أعداد الأبناء يتزايد الدخل المادي وتدفع بأبنائها للعمل في سن صغير مما يجعلهم يتسربون من التعليم"، مطالبا مختلف المؤسسات بالدولة بصفة عامة والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني بصفة خاصة القيام بدورها لتغيير هذه المفاهيم الخاطئة.