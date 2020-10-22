وزيرة التضامن: الزيادة السكانية تأكل آثار التنمية والبنية التحتية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها زارت اليوم مع 4 وزراء، محافظة سوهاج، لبحث أكثر من 9 مشروعات لتنمية البنية التحتية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، لافتة إلى أن الصندوق، ضخ على مدار العام، ما يقرب من 300 مليون جنيه في قرى حياة كريمة، إضافة لمؤسسة مصر الخير، موضحة أنهم زاروا وحدات صحية ومراكز تنظيم أسرة ومراكز شباب.

وأضافت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، أن لابد أن يصاحب إنشاء البنية التحتية بالبنية البشرية، لبناء الإنسان والاستثمار في البشر، لافتة إلى أن الوزارة تركز على استهداف الأسر الفقيرة والتأكد من شمولها لخدمات الصحة والتعليم، والجزء الخاص بالطفولة المبكرة مهم جدا خاصة الجزء المتعلق بإلحاق الأطفال بالحضانات في سن صغيرة.

وأشارت إلى أن الزيادة السكانية لا تأكل فقط آثار التنمية، لكن تأكل في البنية التحتية وما يتم بناؤه، وتنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية في محافظات مثل سوهاج وأسيوط والمنيا وبعض محافظات الدلتا والقاهرة هي أولوية وطنية، مثمنة دور المجتمع المدني، والذي يعد شريكا أساسيا في كل المشروعات التنموية وعلى رأسها "حياة كريمة".

وافتتح صندوق "تحيا مصر"، مدرسة عرب بخواج الإعدادية ضمن المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى مركز طهطا في محافظة سوهاج، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما حضر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر".

يأتي ذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد وتم تطوير المدرسة التي تخدم 488 طالبًا وطالبة، كما تضمنت المرحلة الثانية مدرسة عرب بخواج الابتدائية وتخدم 917 طالبًا وطالبة، ومدرسة الشهيد أحمد حسين عامر الابتدائية بعرب بخواج وتخدم 652 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الإعدادية وتضم 374 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية.