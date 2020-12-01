ولي عهد أبو ظبي: الإمارات تجربة تنموية استثنائية في العالم

قال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، إن الإمارات تجربة "تنموية استثنائية في العالم خارج كل الحسابات المتعارف عليها"، مشددًا على أن "مسيرة إنجازاتها الحضارية" لن تتوقف.

وجاءت تصريحات بن زايد بمناسبة احتفال الإمارات باليوم الوطني الـ49، وقال إن "هذه المسيرة لن تتوقف مهما كانت الظروف والتحديات"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف ولي عهد أبو ظبي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "وام"، أن "الإمارات واجهت مع بقية دول العالم التحديات الصعبة التي سببتها جائحة كورونا (كوفيد - 19)، واستطاعت أن تقدم نموذجًا فاعلًا وإنسانيا، في التعامل مع الجائحة وإدارة آثارها وتداعياتها على مختلف المستويات، مع إعطاء الأولوية القصوى لصحة الناس وسلامتهم في كل خطط وإستراتيجيات المواجهة".