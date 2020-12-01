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محمود مسلم

إقلاع أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات

كتب:

(وكالات)
11:26 ص | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
المتحدث باسم نتنياهو: إقلاع أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات

المتحدث باسم نتنياهو: إقلاع أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات

أعلن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إقلاع أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونشر "جندلمان"، عبر صفحته في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو للطائرة أثناء استعدادها للإقلاع، وعلق عليه: "أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات أقلعت قبل قليل من مطار بن جوريون الدولي في طريقها إلى دبي".

وأضاف جندلمان: "الرحلة التجارية الإماراتية الأولى إلى إسرائيل هبطت هنا يوم الخميس الماضي. الرحلات الجوية المباشرة تقربنا من بعضنا البعض".

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